Атака россиян под Золотым в Луганской области отбита 2 11.04.2022, 9:48

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Оккупанты отошли и начали стрелять по домам.

Атака под Золотым отбита силами ВСУ, впрочем россияне обстреляли каждый город Луганщины.

Об этом сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в telegram.

"В нашей области не осталось уцелевших объектов критической и любой другой инфраструктуры. Знают ли об этом россияне? Да, у них есть информаторы, которые наводят огонь на магазины с людьми и склады с продуктами. Поэтому каждый обстрел жилого фонда – это целенаправленный теракт", - отмечает он.

По его словам, российские оккупанты штурмовали район Золотого – отошли и начали стрелять по домам.

В сообщении сказано, что многоэтажки и частные дома повреждены в Лисичанске, Северодонецке, Золотом, Кременной. На Кременщине из-за обстрелов загорелись гектары сухой травы, что добавило работы спасателям.

Он напомнил, что в Северодонецке разрушена частная клиника и школа, в Золотом – спортивный объект.

"В то же время на линии фронта Луганщины и Донетчины отбито четыре атаки врага – уничтожено пять танков, восемь единиц бронированной техники, шесть военных автомобилей и восемь артиллерийских систем противника", - отметил председатель Луганской ОВА.

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