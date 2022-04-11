Вертолеты, самолет, БПЛА и ракеты: армия Украины за сутки разбила 11 вражеских целей

Вертолеты, самолет, БПЛА и ракеты: армия Украины за сутки разбила 11 вражеских целей1
- 11.04.2022, 11:08
- 4,650
Враг терпит поражение и в небе.
В течение суток, 10 апреля, Воздушные силы и Сухопутные войска Вооруженных сил Украины сокрушили 11 целей российских оккупантов. Вражеские войска потеряли один самолет, четыре вертолета, три беспилотника и три крылатых ракеты. Истребители продолжают патрулировать небо, прикрывая украинские штурмовики и бомбардировщики. Об этом сообщило командование ВС ВСУ.
На странице Воздушных сил в «Фейсбуке» указано, что украинские войска снова нанесли сокрушительный удар по вражеской военной технике. Речь идет о сбитых вертолетах, самолете, беспилотниках и крылатых ракетах.
Потери армии России в Украине за 10 апреля
один самолет Су-34;
четыре вертолета Ми-24 и Ка-52;
три беспилотных летательных аппарата ОТР;
три крылатых ракеты Х-59.