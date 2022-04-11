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Вертолеты, самолет, БПЛА и ракеты: армия Украины за сутки разбила 11 вражеских целей

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  • 11.04.2022, 11:08
  • 4,650
Вертолеты, самолет, БПЛА и ракеты: армия Украины за сутки разбила 11 вражеских целей

Враг терпит поражение и в небе.

В течение суток, 10 апреля, Воздушные силы и Сухопутные войска Вооруженных сил Украины сокрушили 11 целей российских оккупантов. Вражеские войска потеряли один самолет, четыре вертолета, три беспилотника и три крылатых ракеты. Истребители продолжают патрулировать небо, прикрывая украинские штурмовики и бомбардировщики. Об этом сообщило командование ВС ВСУ.

На странице Воздушных сил в «Фейсбуке» указано, что украинские войска снова нанесли сокрушительный удар по вражеской военной технике. Речь идет о сбитых вертолетах, самолете, беспилотниках и крылатых ракетах.

Потери армии России в Украине за 10 апреля

один самолет Су-34;

четыре вертолета Ми-24 и Ка-52;

три беспилотных летательных аппарата ОТР;

три крылатых ракеты Х-59.

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