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В Лидском районе чиновник на служебном авто съездил на охоту

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  • 11.04.2022, 10:37
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В Лидском районе чиновник на служебном авто съездил на охоту
иллюстрационное фото Shutterstock

Прокуратура посчитала это коррупцией и объявила выговор.

Прокуратура Лидского района вынесла постановление о возбуждении дисциплинарного производства в отношении госслужащего, который съездил на служебном авто на охоту, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Факт совершения чиновником «коррупционного правонарушения» вскрыла прокуратура Лидского района.

«[Госслужащий] в нарушение данного им антикоррупционного обязательства не использовать во внеслужебных целях имущество государственного органа в один из выходных дней декабря 2021 года воспользовался служебным автомобилем и выделенным государственному органу топливом для поездки на охоту», — сообщили в Генпрокуратуре.

В прокуратуре напомнили, что коррупционным правонарушением является использование государственным должностным лицом в личных интересах предоставленного ему госимущества.

В отношении чиновника возбудили дисциплинарное производство и объявили выговор. Кроме того, нарушитель возместил стоимость необоснованно расходованного топлива.

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