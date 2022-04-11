Пескова «ткнули носом» в зверства россиян под Киевом в прямом эфире британского телеканала

Пескова «ткнули носом» в зверства россиян под Киевом в прямом эфире британского телеканала13
- 11.04.2022, 10:45
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Видеофакт.
Спикеру Кремля и Путина Дмитрию Пескову показали последствия оккупации города Буча российскими войсками и трупы на улицах города. На это обратил внимание сайт unian.net.
Это произошло в прямом эфире SkyNews в ответ на слова Пескова о якобы непричастности оккупантов к военным преступлениям под Киевом. Спикеру Кремля продемонстрировали видео, на котором экипаж русской бронемашины расстреливает женщину на велосипеде. Тот в ответ усомнился, что этот танк принадлежит РФ.
В ответ ведущий показал увеличенный кадр, на котором отчетливо видна на броне изображенная буква V.