«Ник и Майк»: Минскому гауляйтеру подыскивают замену 5 11.04.2022, 10:51

9,392

фото: anadolu agency

Теперь слово за белорусским народом.

Сегодня состоится очередная попытка австрийской дипломатии достичь успеха на восточном векторе. Очередной канцлер Австрии посещает Кремль в надежде усадить за стол переговоров Зеленского и кремлевского старца, тем самым положив конец кровопролитию на украинской земле хотя бы в формате перемирия, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Жози отмечает, что предыдущий канцлер Австрии погорел на попытке организации конференции (переговоров) с участием Кремля и синепалого в Вене (к слову, тема переговоров с синепалым опять возвращается в повестку дня). Новый канцлер решил повысить ставки и замахнулся на урегулирование военного конфликта.

Миссия невыполнима.

1. Кремлю нужна победа, а не капитуляция. Текущая ситуация на фронте не позволяет говорить о победе. Кроме того, это признание авторитета Зеленского. Это бьет по самолюбию и обнуляет все посылы о захвативших в Киеве власть нацистах во главе с Зеленским. Именно поэтому спустя полтора месяца войны там появился единый командующий.

2. Кремлевский старец не боится еще большей изоляции или санкций. Ему плевать «на такие мелочи» по сравнению с глобальным господством или хотя бы восстановлением СССР.

Так что, скорее, канцлера ждет длительный рассказ кремлевской версии событий в Украине, а также экскурс в историю Австрии времен Второй мировой войны в не менее оригинальной трактовке. Закончится это все фразой покойного Бориса Немцова о кремлевском старце, которую канцлер неизбежно произнесет в своей голове и в лучшем случае небольшим политическим скандалом в Австрии.

Для полного унижения можно невзначай предложить канцлеру пожать руку синепалому, который в эти дни вызван на ковер в Россию. Правда, до этого все же вряд ли дойдет.

Все попытки западной дипломатии договориться исходят из трех ложных посылов:

1. Очевидно, что воевать это невыгодно;

2. Человеческая жизнь представляет ценность;

3. Глава государства не может постоянно и нагло врать прямо в лицо, потому что за свои слова нужно отвечать.

Все эти понятные для любого нормального человека посыла в данный момент просто не работают. В текущей конфигурации работает только комбинация стойкости украинского народа и западного лендлиза.

На интересы австро-российского бизнеса в Кремле тоже уже не будут обращать внимания.

Тем временем в Минске внимательно следят за австро-российским саммитом и готовятся к самой ненавистной части визита в Россию - заранее анонсированной совместной пресс-конференции. Основная задача - как-то пропетлять, если будут задавать неудобный вопрос о поддержке войны против Украины.

Тем более, что даже в такой сложной для себя ситуации Кремль активизировал действия по поиску замены минскому гауляйтеру, а также не гнушается предложениями «решить белорусский и украинский вопросы» в лучших традициях 18-го века - просто разделив территории между соседями. Именно поэтому венгерский премьер-министр и пережил «приступ близорукости», требуя доказать, что в Буче произошло то, что произошло.

Telegram-канал «Ник и Майк»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».