«Сбивают пачками»: оккупанты садят за штурвалы выпускников училищ, которые часто бьют по своим 2 11.04.2022, 10:59

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У РФ не хватает пилотов.

Вместо опытных российских пилотов, которые погибают на войне в Украине или попадают в плен, за штурвалы самолетов садятся выпускники училищ. Им не хватает навыков, часто они бьют по своим же позициям или их ликвидируют украинские защитники.

Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович на своем YouTube-канале. Текст его выступления приводит "Главред".

В целом, по Украине сосредоточили примерно 500 российских самолетов. Однако реально летают всего 150-200. Причина этого - проблемы с экипажем.

"Сначала мы сбивали подполковников, майоров и капитанов. Потому что все понимают, что летчик, особенно в советской системе подготовки или вышедший из летного российского училища – это еще не летчик. Он – пилот", - сказал советник главы ОП.

Такой пилот может только днем взлететь и улететь по прямой на соседний аэродром. Однако он не сможет вылететь ночью, обойти ПВО, хитрым маневром обмануть истребители противника, отбомбиться, зафиксировать результаты и улететь, прикрыв партнера.

"Для этого нужно учиться. Обычно это умеют майоры, командиры эскадрильи, заместители командира полка или эскадрильи. Такие сначала летали. Мы их сбивали. Они либо погибли, либо попали в плен", – сказал Арестович.

"Потом начали летать лейтенанты, старшие лейтенанты. Сейчас в основном летают они. И оставшиеся полковники, но их меньше. А эти ребята ничего не умеют. И мы их сбиваем просто пачками", – добавил Арестович.

Советник главы ОП добавил, что примерно 12 дней оккупанты перестали применять авиацию на территории Украины. Она перешла к авиационной поддержке войск.

"Количество попаданий по российским войскам начало стремительно наращиваться. Почему? Потому что они просто не различают на поле боя где - свои, а где - чужие. И часто промахиваются. Нет необходимых навыков", – отметил Арестович.

При этом российские пилоты не залетают дальше чем на 20 километров от линии фронта. Они попадают в свои и наши позиции, постоянно совершая ошибки. Оккупанты бомбят все, что могут.

"Случаи попадания по своим участились, потому что они просто не умеют. Это очень сложная наука – на поле боя найти своих и чужих, а потом точно отбомбиться", - добавил советник главы ОП.

По его словам, в Украине сбили уже 150 российских самолетов - это примерно семь авиационных полков двухэскадрильного состава или чуть больше одной воздушной армии.

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