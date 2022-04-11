Путина Кондратий хватит 3 Аббас Галлямов

11.04.2022, 11:19

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Аббас Галлямов

У хозяина Кремля сейчас дело всей жизни летит в тартарары.

В последнее время меня неоднократно просили сделать прогноз относительно того, каким образом Путин будет отстранен от власти. Спрашивали, будет ли это народный майдан или переворот, организованный элитами. Я отвечаю, что чистые формы в природе встречаются не так уж часто, поэтому если что-то подобное и произойдет, то это будет комбинация обоих вариантов - возможно в привязке к выборам 2024 года.

На самом деле, в последнее время все более реалистичным мне представляется другой - гораздо более простой - сценарий: российского лидера либо инсульт шарахнет, либо у него рак начнет быстро прогрессировать. Происходящее безусловно является для Путина колоссальным стрессом, а стресс - питательная среда для разного рода болячек.

Надо понимать, что у хозяина Кремля сейчас дело всей жизни летит в тартарары. Сами посудите: великая армия, которую он создавал, и страшные спецслужбы, которые он накачивал, оказались сборищем ни на что серьезное не способных карьеристов, коррупционеров и бездельников; верные соратники, как выяснилось, могут только льстить и прислуживать, а вот реального дела от них не дождешься; с таким трудом выстраиваемая вертикаль власти годится только для того, чтобы на ней повеситься и - самое страшное - украинцы доказали, что являются нацией гораздо более полноценной, чем русские, в то время как Запад вовсе не так слаб и пуглив, как он - Путин - всем рассказывал. Короче, настоящий позор. Все более очевидным становится, что можно сколько угодно топать ногами и вращать глазами, а врагам больше не страшно. И кто всему виной?! Какой-то пацан, клоун и наркоман. Это он на глазах у всего мира утрамбовывает сейчас великого стратега и геополитического гения…

Думаю, количество той желчи, того яда которое сейчас производит организм Путин, никто не сможет выдержать. А ведь ему уже почти 70. Тут по любому Кондратий хватит.

Аббас Галлямов, telegram

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