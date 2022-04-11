Российские оккупанты отказываются идти в наступление и саботируют приказы руководства 20 11.04.2022, 14:53

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Новый перехват от СБУ.

Российские солдаты отказываются идти в наступление и саботируют приказы руководства. Некоторые из их подразделений — на грани бунта, свидетельствует перехват от СБУ.

Российский военный из Краснодарского края в разговоре с матерью рассказал, что ему надоело «сидеть, смотреть, как по нам лупят, а мы в ответ ничего не можем сделать».

Оккупант жалуется, что о его подразделении слагают легенды как о «смертном полку». Мол, уже превзошел всех по объему потерь. Так что больше не хочет быть «фаршем».

Он добавил, что 90% его коллег отказались идти в новое наступление: «нас из 150 человек — 130 таких, как я».

Говорит, что после того, как полковнику не удалось убедить их пойти в атаку, к ним привезли священника. Но на предложение «отказников» возглавить едущую на передовую колонну отказались и полковник, и церковник. Сослались на то, что у них «другие задачи».

Командование на таковой саботаж никак не реагирует, поскольку «у каждого автомат, боеприпасы. Никто не знает, что у человека в голове. Сейчас он на нашего быканет, того перемкнет, в ногу шмальнет».

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