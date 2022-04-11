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Российский гонщик «зиганул» прямо на пьедестале ЧМ по картингу среди юниоров

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  • 11.04.2022, 12:02
  • 13,872
Российский гонщик «зиганул» прямо на пьедестале ЧМ по картингу среди юниоров

Видеофакт.

Российский гонщик Артем Северюхин, выступающий под флагом Италии на Чемпионате Европы по картингу среди юниоров, показал нацистское приветствие на церемонии награждения.

Мама гонщика заявила, что таким образом он передал своей команде «сердечки».

Европейская автомобильная федерация уже занимается этим случаем. Украинские гонщики продолжают требовать полного запрета участия российских пилотов на международных соревнованиях.

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