Новая формула Штайнмайера — суд над Путиным и Лавровым 4 11.04.2022, 12:06

8,276

Франк-Вальтер Штайнмайер

Возвращения к нормальности в России с нынешним главой Кремля не будет.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер оказался одним из немногих западных политиков, признающих свои ошибки в отношении России

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил в интервью изданию der Spiegel, что президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров должны предстать перед Международным судом в Гааге. По мнению политика, после трагедии в Буче должны быть наказаны не только все военнослужащие, совершившие преступления в Украине. Но и те, кто отдавал им приказы. И те, кто несет за это политическую ответственность, в том числе и Путин с Лавровым, пишет украинский политолог и публицист Виталий Портников для украинской службы «Радио Свобода».

Я бы назвал это новой формулой Штайнмайера. Федеральный президент оказался одним из немногих западных политиков, признающим свои ошибки в отношении России, заявляет, что был неправ, когда защищал необходимость достройки «Северного потока-2». «Моя преданность газопроводу «Северный поток-2» была очевидной ошибкой. Мы держались за мосты, в которые Россия больше не верила, о чем нас предупреждали наши партнеры», — сказал Франк-Вальтер Штайнмайер. И это напоминание о недоверии партнерам, тем самым Соединенным Штатам, чьи лидеры предупреждали Германию о губительности ее подхода к сотрудничеству с Россией, тоже очень показательно.

Вопрос даже не в том, что немецкие политики не доверяли Дональду Трампу или Джозефу Байдену — оба американских президента предупреждали их об опасности энергетической зависимости от России. Вопрос в том, что немецкие политики не доверяли… Владимиру Путину. Президент России очень четко артикулировал имперские амбиции. Именно в Германии, в Мюнхене, в 2007 году прозвучало выступление Путина, которое некоторые упоминают в контексте его прошлогодней статьи об Украине, называя ее «Майн кампф» российского президента. Как раз за несколько недель до нападения России на Украину мир снова вспомнил эту речь в ее пятнадцатую годовщину.

И многие наблюдатели тогда отметили, что все предупреждения Путина Западу стали реализовываться буквально спустя считанные месяцы после речи. Уже в 2008 году Россия напала на Грузию, газ стал превращаться из сырья в энергетическое оружие, а тезис о «тысячелетней истории» России привел к новым шовинистическим выводам, самым главным из которых является то, что «историческая Россия» является Советским Союзом и этот Советский Союз нужно вернуть. Даже ценой большой войны с соседней страной.

Но немецкие политики предпочитали не просто не замечать эти очевидные факты. Они недооценивали намерения российского президента. Это теперь Штайнмайер говорит, что не думал, что Путин «в своем безумии пойдет на риск полного политического, экономического и морального разрушения своей страны». Но еще несколько месяцев назад немецкие политики предпочитали уверять себя, что «Северный поток-2» просто экономический проект, который может сдержать российские политические амбиции, поскольку принесет выгоду Газпрому. То, что российский монополист мог полностью обойтись и без «Северного потока-2», и без других обходных газопроводов, просто не замечалось.

Мне иногда казалось, что представители немецкой политической и предпринимательской элиты прекрасно понимают агрессивные намерения Путина по отношению к Украине. И пытаются обезопасить себя на случай, если война действительно начнется и будет угрожать газовым поставкам. И я удивлялся, как же они не понимают, что главной задачей Германии в случае начала этой войны будет не обеспечить бесперебойность этих поставок, а скорее от них избавиться. Потому что война Путина против Украины — это всегда война против Запада.

Однако теперь федеральному президенту с горечью придется признавать ошибки всей немецкой элиты и констатировать, что возвращения к нормальности в России с Путиным не будет.

Суд над Путиным, Лавровым и другими военными преступниками — это и есть новая формула Штайнмайера.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».