Ученые разгадали одну из тайн Христофора Колумба 3 11.04.2022, 12:16

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Находку обнаружили в Испании.

В испанском Вальядолиде была обнаружена первая гробница Христофора Колумба, мореплавателя 15-го века, изменившего мир, когда он непреднамеренно открыл Америку, пытаясь найти западный морской путь на восток, пишет Daily Sabah (перевод — lenta.ua).

Давно известно, что Колумб был похоронен в Вальядолиде после своей смерти там в 1506 году, но точное местонахождение его могилы было неизвестно до сих пор.

Три года спустя его останки были перевезены в его семейный мавзолей в южном городе Севилья и еще несколько раз перемещались в течение следующих столетий, прежде чем вернуться в Севилью в 1898 году.

Используя образцы ДНК из осколков костей, взятых из гробницы в Севилье, группа судебно-медицинских экспертов под руководством Университета Гранады в 2005 году подтвердила, что хранящиеся там останки действительно принадлежали Колумбу.

Исследователи установили, что сначала он был похоронен в монастыре Сан-Франциско в Вальядолиде, которого больше не существует, говорится в заявлении Военно-морского музея Испании, который помог координировать исследование.

В настоящее время это коммерческая зона рядом с просторной Пласа-Майор, широкой пешеходной зоной, окруженной зданиями с аркадами, окрашенными в красный цвет.

Этот вывод следует «подробному историческому расследованию, подтвержденному георадарами», — говорится в заявлении.

Исследователи взяли образцы элементов из погребального спорта в Севилье — свинец, кирпич, золотые нити — и обнаружили, что они соответствуют месту раскопок в Вальядолиде.

С тех пор историки и археологи воссоздали в 3D размеры часовни в Вальядолиде, в которой хранились останки Колумба. В 1544 году его останки были перенесены из Севильи в Санто-Доминго, столицу Доминиканской Республики, согласно оставленным им инструкциям.

В 1795 году его кости были перевезены в Гавану, а затем отправлены обратно через Атлантику и возвращены в Севилью в 1898 году.

Доминиканская Республика утверждает, что Колумб похоронен на богато украшенном маяке в Санто-Доминго.

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