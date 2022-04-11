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Зеленский: В Мариуполе погибли десятки тысяч человек

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  • 11.04.2022, 12:19
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Зеленский: В Мариуполе погибли десятки тысяч человек

Россияне хотят сделать город показательно уничтоженным.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в Мариуполе погибли десятки тысяч людей. Россияне хотят сделать его "показательно уничтоженным городом".

Как передает корреспондент unian.net, об этом он сказал в своем выступлении перед парламентом Южной Кореи, который транслировался во время телемарафона.

"Наихудшая ситуация в Мариуполе... Мариуполь разрушен. Там десятки тысяч погибших. Но даже несмотря на это россияне не останавливают наступательную операцию. Они хотят сделать так, чтобы Мариуполь был показательно уничтоженным городом", - подчеркнул Зеленский.

Город заблокирован российскими оккупантами с 1 марта. Ситуация в Мариуполе ужасная, однако военные страны-агрессора продолжают сбрасывать на людей бомбы.

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