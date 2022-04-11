Экономист Андрей Илларионов назвал рычаг, который может остановить Путина 4 11.04.2022, 12:59

15,344

Андрей Илларионов

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Война может быть остановлена за месяц или два.

Остановить войну России против Украины может "настоящее эмбарго" на российские энергоносители со стороны западных стран.

Этот экономический инструмент на самом деле может быть очень действенным. Об этом заявил экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов, пишет BBC.

По его словам, введение реального эмбарго на экспорт нефти и газа из РФ могло бы так надавить на Путина, что тот остановил бы войну за месяц или два.

"Если западные страны попытаются ввести реальное эмбарго на экспорт нефти и газа из России... Я бы побился об заклад, что в течение месяца-двух российские военные действия в Украине, вероятно, будут прекращены. Это один из очень эффективных инструментов, который до сих пор имеют западные страны", – подчеркнул Илларионов.

Он добавил, что Россия сейчас не воспринимает всерьез слова западных государств о том, что они могут сократить потребление российских энергоносителей.

Кроме этого, Путин был готов к "экономическим ударам", которые могло принести вторжение РФ в Украину. Однако реакция на них показывает приоритеты российского диктатора. Его территориальные и имперские амбиции сейчас для него важнее всего – даже за финансовое положение государства и уровень жизни россиян, говорит Илларионов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».