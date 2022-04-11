«Вырос спрос на продукты и бытовую технику» 2 11.04.2022, 13:03

6,732

Что сейчас происходит с торговыми центрами в Беларуси?

В Беларуси закрылись несколько магазинов международных брендов: о закрытии сообщил JYSK, до этого перестал работать H&M. Повысился спрос на товары первой необходимости. Из-за проблем на валютном рынке высоким был спрос и на дорогостоящие товары. А стоимость аренды в евро в ТРЦ в апреле-мае может снизиться на 15−20% в сравнении со ставками на начало года. К таким выводам пришли в консалтинговой компании NAI Belarus. Realt изучил краткий обзор рынка ритейла в состоянии неопределенности.

В 2021 году и в I квартале 2022 года в Минске не появилось новых торговых центров. Не заработали и те ТЦ, об открытии которых заявлялось, пишет NAI Belarus. Речь идет о ТРЦ Mega Park, Minsk City Mall и Green Time.

— Вероятным новым сроком ввода последних двух назывался II квартал 2022 года. Однако сроки ввода застройщиками озвучивались до кризисной ситуации, возникшей в конце I квартала, и их следует рассматривать как оптимистичные,

— Для посетителей мы планируем открыться уже к лету, — рассказывала представитель девелопера Amtel Properties, который строит Minsk City Mall. — Более точную дату пока не называем, потому что многое зависит не только от нас, а от того, например, когда сдадим объект городу.

Когда откроется ТРЦ Mega Park, который строят в Каменной Горке, информации нет.

— Ситуация с ТРЦ Mega Park остается неопределенной. Процент готовности объекта высокий. Еще в докризисный период собственники были заинтересованы в продаже ТРЦ. И на данный момент ситуация вокруг объекта такая, что его проблемотично как ввести в эксплуатацию, так и продать. Инвесторы объекта — компания с литовским капиталом, что в современных условиях делает очень проблематичным эксплуатацию и управление объектом представителями инвестора, — отмечается в обзоре NAI Belarus.

Что касается магазинов, которые открылись в ТЦ в I квартале 2022 года, надо проявлять «сдержанный оптимизм», считают в консалтинговой компании.

— Переговорный процесс по ним в ряде случаев начинался еще в 2021 году, и открытия, например, в конце февраля или марте — это завершение ранее проделанной работы. Перспективы контрактации в текущий период менее оптимистичные. Большинство компаний взяло паузу в плане развития, чтобы оценить, как будет развиваться ситуация в регионе в целом и, в частности, что будет с логистикой поставок товаров в сети.

«В апреле-мае аренда в ТЦ станет на 15−20% ниже, чем в начале года»

В январе-феврале 2022 года арендные ставки держались на уровне конца прошлого года, а с первых чисел марта пошли вниз (речь идет о ставках в пересчете в евро). Снижение коснулось не только новых договоров, но и те, кто арендовал помещение раньше, пересматривали условия. Собственники в свою очередь тоже перестраховывались. В тех случаях, где стоимость аренды была привязана к проценту от оборота, настаивали на том, что часть суммы аренды должна быть фиксированной.

В начале кризиса повысился спрос на повседневные товары — продукты, бытовая химия, санитарно-гигиенические товары. Кроме этого, повысился спрос и на бытовую технику.

— Это привело к скачку выручки, за которым последует значительное снижение розничного товарооборота по многим товарным группам, что на многие месяцы может лишить собственников ожидаемых поступлений от аренды.

В конце марта ставки стали ниже на 6−10%.

— В течение апреля-начала мая ожидается «притирка» к ситуации на рынке и после майских праздников рынок аренды выйдет уже на какой-то устоявшийся уровень ценовой политики. Наиболее вероятно, что до момента плато произойдет общее снижение размеров ставок в еврономинале по рынку в 15- 20% от уровня на начало 2022 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».