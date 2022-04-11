На Киевщине нашли новую братскую могилу с гражданскими и около 10 расстрелянных авто с телами 11.04.2022, 13:19

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фото: getty images

Новые факты преступлений русского фашизма.

В украинском селе Бузовая Киевской области обнаружена братская могила с телами десятков гражданских. Это еще одно массовое захоронение, о котором стало известно после ухода российских оккупантов с территорий к северу от Киева, пишет "Главред".

Захоронение с примерно 50 телами было найдено вблизи автозаправочной станции между селами Мила и Мечта Киево-Святошинского района, рассказал в эфире телемарафона Тарас Дидыч - глава Дмитровской общины, в которую входит Бузовая.

На главной дороге, проходящей через Бузовую, также нашли тела убитых украинцев в примерно десятке машин со следами обстрелов.

"В общине 14 сел часть из них была под оккупацией. Сейчас мы возвращаемся к жизни, но имели во время оккупации свои "горячие" места, погибло много гражданских лиц. Это трасса Киев-Житомир, особенно между селом Милым и селом Мрия, где было расстреляно около десятка автомобилей с людьми. Также возле заправки в Бузовой мы сегодня нашли в яме еще "двухсотых", гражданских. Были факты расстрела, когда прямым попаданием в квартиру погиб человек", - рассказал Дидыч.

Местный житель, которому удалось спастись, рассказал, что российские военные стреляли и ждали, пока машина вспыхнет.

"Были и факты удивительного выживания. Наш житель Дмитровки ехал, БПМ расстрелял его машину, причем стреляли и ждали, чтобы машина загорелась... он сумел выползти из нее, добраться до амбулатории... вынули пулю, и он после того через три дня приехал на работу, работал на экскаваторе, восстанавливал водоснабжение в селе", - сказал Дидыч.

Сейчас община возвращается к жизни. Местные службы восстанавливают электроснабжение, газоснабжение, убирают завалы, добавил глава общины.

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