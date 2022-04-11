Названы каши, укрепляющие нервную систему 1 11.04.2022, 13:47

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В кашах содержится много полезных веществ и микроэлементов.

Одним из самых полезных утренних блюд считается каша. Если вы употребляете ее каждое утро, вам не грозят апатия, депрессия и проблемы с лишним весом, пишет healthinfo.ua.

В кашах содержится много полезных веществ и микроэлементов, напрямую влияющих на работоспособность, заряд энергией и даже иммунитет. Более того, каши помогут укрепить сосудисто-сердечную и нервную системы.

Овсяная каша хорошо влияет на слизистую оболочку желудка и спасает от вздутия живота и болей, вызванных гастритом. Однако фитиновая кислота в овсяных хлопьях вымывает кальций из организма. Поэтому людям с лишним весом и остеопорозом стоит внимательнее относиться к овсянке.

Гречневая каша отличается особой питательностью — белков в ней почти столько же, сколько в мясе, а по содержанию аминокислот она превосходит все крупы. В ней много железа, меди и других полезных веществ. С осторожностью гречку стоит употреблять людям, склонным к запорам и газообразованию.

Рис полезен для нервной системы и стабильного обмена веществ — этому способствует огромное количество витаминов группы В. Но все они содержатся в оболочке рисовых зерен, так что чем менее отшлифован рис, тем он полезнее. Нужно помнить, что белый рис противопоказан диабетикам и склеротикам.

Много полезных веществ содержит пшенная каша, ее уникальность в проантоцианидине — он ускоряет обмен веществ, улучшает работу сердца и сосудов. Пшенную кашу рекомендуют при болезнях сердца, даже после инфарктов и инсультов.

Все каши заряжают энергией, быстро насыщают, очищают организм, укрепляют иммунную систему. Чем меньше зерно обработано, тем оно полезнее.

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