NYT: Что делать с Путиным? 21 11.04.2022, 13:56

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Миру нужен новый лидер России.

Трудно поверить, но уже сейчас невозможно отрицать, что широкие правила, на которых держалась стабильность и процветание мира после Холодной войны, были серьезно подорваны вторжением Владимира Путина в Украину. В значительной степени эти правила опирались на способности Запада сосуществовать с Путиным, который играл роль «плохого парня» и испытывал мировой порядок на крепость, но никогда грубо не нарушал его правила.

Но устроив неоправданное вторжение в Украину, уничтожая города и массово убивая мирных украинцев, российский автократ перестал быть «плохим парнем» и стал «военным преступником». Лидер России, простирающейся через 11 часовых поясов со своими большими запасами нефти, газа, полезных ископаемых, а еще ядерных боеголовок, теперь должен стать международной парией. Это значит, что мир, который мы знали, сильно изменился. И ничто уже не будет таким, как раньше, приводит статью New York Times «Зеркало недели. Украина».

Как мир может ожидать эффективности ООН, если страна во главе с военным преступником занимает место в Совбезе и может наложить вето на любую резолюцию? Как миру эффективно бороться с изменениями климата без сотрудничества с самой большой по территории страны на планете? Как США сотрудничать с Россией по решению вопроса ядерной программы Ирана, когда доверия к Москве нет? Как изолировать и ослаблять столь обширную страну, зная, что ее распад может быть не менее опасен, чем когда она сильна? Как кормить и снабжать энергией мир, когда Россия среди крупнейших экспортеров нефти, пшеницы и минеральных удобрений? Ответ на все эти вопросы один: никто не знает. Это значит, что мы входим в период геополитической и геоэкономической неизвестности, которой не было с 1989 года, а может и с 1939-го. И ситуация, скорее всего, ухудшится, прежде чем станет улучшаться. Потому что Путин теперь – загнанное в угол животное. Он не просто ужасно просчитался, начав вторжение в Украину, но и спровоцировал последствия, противоположные желаемым. Поэтому он отчаянно стремится одержать хоть какую-то военную победу любой ценой, чтобы она скрыла его провал.

Путин утверждал, что начинает войну против Украины, чтобы оттолкнуть НАТО подальше от России. Но своей агрессией он только вдохнул жизнь в западный военный альянс, переживавший стагнацию. Союзники теперь будут консолидированы и будут вкладывать деньги в перевооружение, пока Путин у власти, а может и еще одно поколение после того. Российский автократ утверждал, что развязал войну, чтобы якобы свергнуть режим «нацистов» в Киеве и вернуть Украину «в лоно матушки России», где ей и место, согласно его представлениям. Вместо этого его вторжение сделало украинцев и даже тех, кто когда-то симпатизировал россиянам, ожесточенными врагами России как минимум на поколение. Украина теперь борется за свою независимость от Москвы и стремится присоединиться к ЕС.

Путин думал, что захватив Украину, он заставит Запад уважать российскую военную силу. Но пока война принесла только унижение. Она показала, что Россия с экономикой, меньшей, чем у штата Техас, – это лишь «заправка с ядерным арсеналом». Российская армия показала свою жестокость и некомпетентность. Ей понадобились наемники из Чечни и Сирии, чтобы хотя бы выдержать украинский удар.

Допустив все эти ошибки и начав войну исключительно по собственной инициативе, Путин в отчаянии ищет хоть что-нибудь, что он может выставить в качестве «победы». Он хочет взять под контроль весь Донбасс, южное побережье Черного моря до Одессы, чтобы соединить захваченные территории на востоке с оккупированным Крымом. И он стремится сделать это до 9 мая, когда Москва будет проводить парад в честь Дня победы во Второй мировой войне. Ведь российская армия в этот день вспоминает времена своей величайшей славы.

Потому, кажется, Путин готовит новую двойную стратегию. Во-первых, он перегруппирует истощенную свою истощенную армию, сконцентрировав их цель и удержать меньшую военную цель. Во-вторых, он усиливает систематическую жестокость, продолжая уничтожать украинские города ракетами и артиллерией, убивая как можно больше гражданских и нанося как можно больше экономических убытков, а также выгоняя как можно больше людей из своих домов. Он надеется, что первое приведет к падению ВСУ хотя бы на востоке, а второе к падению НАТО, страны-участницы которого не выдержат наплыва такого большого количества беженцев. Он надеется, что под таким гуманитарным давлением Запад начнет оказывать давление на Киев, требуя дать Путину все, что он хочет, лишь бы прекратилась война. Именно поэтому Украине и НАТО необходима эффективная контрстратегия.

Она должна опираться на три столба. Во-первых, Украина должна получить дипломатическую поддержку, если дело дойдет до переговоров с Путиным. Но также нужно предоставить ВСУ лучшее вооружение и провести необходимые тренировки, чтобы выгнать армию России с украинской территории. Во-вторых, нужно каждый день громко при малейшей возможности говорить, что мир в состоянии войны «с Путиным», а не с российским народом в целом. То есть говорить противоположное тому, о чем говорит российская пропаганда. А в-третьих, пора избавиться от закупок российской нефти, которая остается главным источником доходов путинской России. Этот план должен сдвинуть с места силы внутри страны, которые лишат Путина власти.

New York Times признает, что это очень рискованное предложение с высокой конечной выгодой. Падение Путина может привести кого-нибудь еще похуже в президентское кресло. Оно также может вызвать длительный хаос и распад России. Но возможны и отличные результаты. Власть может оказаться в руках кого-то с минимальной порядочностью и амбициями построить российское достоинство, а также сферу влияния, основанную на новом поколении Чайковских, Рахманиновых, Сахаровых, Достоевских и Сергеев Бринов, а не на олигархах с яхтами. В таком случае мир станет лучшим местом. Появится множество возможностей для здорового сотрудничества.

Только российский народ имеет право и силы сменить своего лидера. Но это будет все равно не просто сделать, потому что бывший офицер КГБ Путин окружил себя другими лояльными офицерами спецслужб. И свергнуть его почти невозможно. Однако все же существует один потенциально успешный сценарий.

Армия России – источник гордости в российской структуре. И если она продолжит терпеть катастрофические поражения в Украине, возникнет ситуация, в которой либо Путин захочет ликвидировать свое военное командование, сделав генералов козлами отпущения за провал, либо армия, зная о надвигающихся «чисток», попытается избавиться от Путина первой. Вооруженные силы России никогда не были в хороших отношениях со спецслужбами, лидеры которых окружают Путина.

В итоге для того, чтобы появился новый, устойчивый мировой порядок взамен того, который был установлен после Холодной войны, российский народ должен избрать нового лидера. Также важно, чтобы США стали образцом демократии и стабильности, которому другие захотят подражать. Украинцы идут на самые большие жертвы ради каждого дюйма своей свободы. Так что просить американцев пойти на малейшие жертвы ради сохранения своего демократического наследия – это совсем не много.

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