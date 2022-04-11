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Министерство лесного хозяйства Беларуси закрыло все леса на юге Гомельской области

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  • 11.04.2022, 14:30
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Министерство лесного хозяйства Беларуси закрыло все леса на юге Гомельской области

Именно в районах с полным запретом посещения лесов происходит наибольшая военная активность.

Минлесхоз сегодня добавил еще два района, где в лесах ограничено пребывание граждан, при этом забыв раскрасить на карте Добрушский и Октябрьский районы, информация о закрытии которых появлялась ранее (обозначено желтым цветом), пишет «Флагшток».

Все ограничения направлены на запрет передвижения по лесам на автотранспорте. В районах, обозначенных красным цветом, дополнительно запрещен и вход в лес.

Именно в районах с полным запретом посещения лесов сегодня происходит наибольшая военная активность (располагаются военные аэродромы, производятся пуски ракет, происходит передвижение техники военных МО РФ и МО РБ).

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