В Харьковской области задержали бывшего сотрудника Администрации президента Украины

В Харьковской области задержали бывшего сотрудника Администрации президента Украины8
- 11.04.2022, 14:39
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Он с 2014 года работал на ГРУ РФ.
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего сотрудника Администрации президента Украины. Следствие считает его агентом российских спецслужб.
Об операции, проведенной на административной границе Харьковской и Донецкой областей, рассказал начальник Управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин в интервью ICTV, опубликованном 11 апреля.
По данным следствия, задержанный с 2014 года работал на Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ (бывшее ГРУ). При этом до 2019 года он занимал должность в Администрации президента Украины.
«Он в свое время… занимал определенную должность и имел доступ к государственной тайне и к информации с ограниченным…, даже критическим уровнем доступа», — сообщил Дудин.
По его словам, непосредственно в Харькове задержали «незначительное количество людей» по подозрению в работе на спецслужбы врага.