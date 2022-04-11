В Харьковской области задержали бывшего сотрудника Администрации президента Украины 8 11.04.2022, 14:39

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Он с 2014 года работал на ГРУ РФ.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего сотрудника Администрации президента Украины. Следствие считает его агентом российских спецслужб.

Об операции, проведенной на административной границе Харьковской и Донецкой областей, рассказал начальник Управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин в интервью ICTV, опубликованном 11 апреля.

По данным следствия, задержанный с 2014 года работал на Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ (бывшее ГРУ). При этом до 2019 года он занимал должность в Администрации президента Украины.

«Он в свое время… занимал определенную должность и имел доступ к государственной тайне и к информации с ограниченным…, даже критическим уровнем доступа», — сообщил Дудин.

По его словам, непосредственно в Харькове задержали «незначительное количество людей» по подозрению в работе на спецслужбы врага.

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