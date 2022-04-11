Bloomberg сообщил о первом дефолте российской компании после санкций

Bloomberg сообщил о первом дефолте российской компании после санкций2
- 11.04.2022, 14:44
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Компания не смогла заплатить по евробондам.
Компания «Российские железные дороги» допустила дефолт по одному выпуску евробондов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Комитет по кредитным деривативам.
Речь идет о евробондах в швейцарских франках с датой выплаты 14 марта. РЖД пыталась и не смогла провести выплату из-за наложенных на нее санкций
«Российские железные дороги» стали первой российской компанией, которую признали допустившей дефолт, пишет «Медуза».