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Bloomberg сообщил о первом дефолте российской компании после санкций

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  • 11.04.2022, 14:44
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Bloomberg сообщил о первом дефолте российской компании после санкций

Компания не смогла заплатить по евробондам.

Компания «Российские железные дороги» допустила дефолт по одному выпуску евробондов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Комитет по кредитным деривативам.

Речь идет о евробондах в швейцарских франках с датой выплаты 14 марта. РЖД пыталась и не смогла провести выплату из-за наложенных на нее санкций

«Российские железные дороги» стали первой российской компанией, которую признали допустившей дефолт, пишет «Медуза».

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