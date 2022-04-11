Украинская разведка: Россия готовится к партизанской войне 3 11.04.2022, 14:48

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Недавние взрывы вблизи Белгорода посеяли панику в соседних регионах РФ.

Россияне готовятся к партизанской войне на своей территории. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Отмечается, что Министерство транспорта РФ обязывает обеспечить взаимодействие российской железной дороги с МВД и ФСБ.

"Повышенные меры безопасности связаны с "угрозой вмешательства в работу объектов транспортной инфраструктуры, находящихся на границах Ростовской области и Краснодарского края". Впервые контрдиверсионные мероприятия на российской железной дороге были введены с началом агрессии против Украины на короткий срок с расчетом на быстрый блиц-криг. После провала первоначального плана их действие регулярно продолжают и усиливают", – говорится в сообщении.

По данным разведки, повышение готовности связано, в частности, с действиями белорусских "рельсовых партизан", которые целенаправленно выводят из строя железнодорожное сообщение с Украиной, чтобы усложнить доставление подкрепления в зону боевых действий:

"Недавние же взрывы вблизи Белгорода на местной нефтебазе и складах боеприпасов посеяли панику и в соседних российских регионах РФ. Этим положено начало партизанской войне и перенесение боевых действий на территорию РФ".

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