Россия потеряла в Украине больше вертолетов, чем за время четырех предыдущих войн 2 11.04.2022, 15:27

В Украине уничтожены 137 вертолетов РФ.

За 45 дней войны против Украины РФ потеряла 137 вертолетов. Это больше, чем за время четырех предыдущих войн.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Отмечается, что в первую чеченскую войну Россия потеряла 21 вертолет, во вторую чеченскую — 36, за время вторжения в Грузию — три вертолета, в Сирии — 23 вертолета.

Всего за четыре войны Россия потеряла 83 вертолета.

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