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Украинская разведка установила российских преступников, зверствовавших в Бородянке

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  • 11.04.2022, 15:55
  • 12,384
Украинская разведка установила российских преступников, зверствовавших в Бородянке

Появился список.

ГУР МО Украины получило список военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка (военная часть 74268) г.Псков, участвовавших в геноциде народа Украины в Киевской области

Об этом сообщают украинские разведчики.

В частности, речь идет о военных преступниках, участвующих в совершении преступлений против народа Украины в г.Бородянка Киевской области: это военнослужащие 234-го десантно-штурмового полка (военная часть 74268) г. Псков. С их именами, личными данными можно ознакомиться здесь.

"Подонки! Без чести, души и совести. Не все из вас дойдут до суда, чтобы предстать перед ним. ГУР гарантирует!", - обращаются разведчики к россиянам.

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