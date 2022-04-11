В Беларуси 12 апреля ожидается теплая погода
- 11.04.2022, 16:11
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Прогноз.
В Беларуси 12 апреля сохранится теплая погода, но ожидаются дожди.
Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, северный 4-9 м/с, днем порывы могут усилиться до 14 м/с, а по востоку местами будут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 3 до плюс 2 градусов, а днем ожидается от плюс 6 до 12.