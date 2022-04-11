В 14 областях Украины школы работают дистанционно 11.04.2022, 16:36

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3,5 млн украинских школьников вернулись к обучению.

В 14 областях Украины школы работают дистанционно, к обучению вернулись 3,5 млн учеников. Об этом 11 апреля сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в Telegram.

"В одной области организовано дистанционное, смешанное и очное обучение. В четырех областях организовано дистанционное обучение или продлены каникулы. В школах трех областей организован дистанционный процесс или занятия приостановлены. В одной области, где ситуация остается напряженной, образовательный процесс приостановлен. Кроме этого, в школах одной области продлены каникулы", – рассказал министр.

Информация об одной из областей отсутствует из-за боевых действий, уточнил Шкарлет. Область он не назвал.

Глава Минобразования напомнил, что дети переселенцев могут учиться в школах по месту временного проживания. По состоянию на 7 апреля обучение продолжила почти 71 тыс. детей внутренних переселенцев. Больше всего – почти 16 тыс. – во Львовской области.

"В пяти областях часть детских садов использует элементы дистанционного обучения в работе с воспитанниками и родителями, а часть работает в привычном формате. В девяти областях некоторые садики используют элементы дистанционного обучения в работе с воспитанниками и родителями, в некоторых созданы дежурные группы или продолжен очный формат обучения. В остальных областях образовательный процесс не происходит", – добавил Шкарлет.

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