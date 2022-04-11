Годовая инфляция в Беларуси превысила 15% 3 11.04.2022, 16:37

4,144

Чиновники прогнозировали, что по итогам этого года инфляция не превысит 6%.

Годовая инфляция в марте в Беларуси составила 15,9%, сообщает Белстат. Напомним, за последние полтора месяца в Беларуси заметно подорожали многие товары, в том числе яблоки, стиральные порошки, отечественная бытовая техника, медуслуги. На фоне роста цен на товары и услуги пятый месяц подряд падают реальные пенсии.

При этом месячная инфляция в марте составила 6,1%. Непродовольственные товары за март подорожали на 10,8%, продукты — 4,2%, а платные услуги — на 3,3%.

В МАРТ ранее рост цен связывали в том числе с подорожанием сырья для производства товаров и логистики.

В апреле годовая инфляция может разогнаться еще больше. В этом месяце, к примеру, подняли стоимость проезда в городском общественном транспорте.

Чиновники ранее прогнозировали, что по итогам этого года инфляция не превысит 6% (декабрь к декабрю).

Напомним, в 2021 годовая инфляция была на уровне 10%. Это самый стремительный рост цен за последние 5 лет. Инфляция могла еще больше разогнаться, если бы власти к концу года в ручном режиме не «подкручивали» цены.

При этом правительство планировало, что в 2021 годовой прирост цен не превысит 5%, но позже пересмотрели свой прогноз до 9%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».