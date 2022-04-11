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Под Гродно изъяли почти 400 литров самогона

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  • 11.04.2022, 17:01
  • 5,660
Под Гродно изъяли почти 400 литров самогона
иллюстрационное фото

Организаторы нелегального производства задержаны.

Сотрудники милиции задержали пятерых жителей Гродненщины в возрасте от 27 до 55 лет «с поличным», пока те варили самогон. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В лесу Свислочского района задержанные организовали масштабное производство под открытым небом. Импровизированную фабрику оборудовали генератором, насосами и прочими приспособлениями.

При задержании изъяли почти четыреста литров самогона и необходимое для его получения оборудование. Почти три тонны браги сотрудники милиции уничтожили.

В отношении нелегальных производителей составили административные протоколы, в том числе за неповиновение требованиям сотрудников органов внутренних дел.

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