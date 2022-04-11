Спутник заснял новые скопления российских войск у восточной границы Украины 11 11.04.2022, 17:27

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Фотофакт.

Российская армия наращивает присутствие военной техники вблизи Харьковской и Луганской областей, в частности, в городе Валуйки и поселке Солоты Белгородской области. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые есть в распоряжении "Схем" (проект "UA:Перший" и "Радіо Свобода").

Недалеко от Валуек можно заметить два палаточных городка, танки и другую технику. Судя по спутниковым снимкам, еще 2 апреля на этом же месте военной техники не было. Часть техники спрятана в лесополосе.

Еще одна локация, где было замечено скопление военной техники РФ, расположена северо-западнее недалеко от села Агошевка. Здесь сосредоточены танки, БТР и военные грузовики. На снимках за 29 марта этой техники не было замечено.

На другом военном полигоне к юго-западу от города Валуйки вблизи поселка Солоти можно заметить еще одно скопление военной техники и палаточный городок вблизи лесополосы. Ранее на этом месте такого количества техники замечено не было.

Журналисты "Схем" нашли и расположение других сухопутных сил РФ у Валуек. В частности, на одном из полигонов можно увидеть до 20 танков, а также по меньшей мере 21 военный вертолет. К тому же, на полигоне расположена другая военная техника, которой до полномасштабного вторжения здесь не было.

Как отмечают журналисты, в Солоте расположен 237-й танковый полк Сухопутных войск РФ. Там журналисты зафиксировали передвижение техники.

"Дороги из города Валуйки и поселка Солоти ведут напрямую в Харьковскую область через контрольные пункты Чугуновка и Пески. Также из города есть и дорога к северу Луганской области через КПП в поселке Танюшевцы Луганской области", – отмечают "Схемы".

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