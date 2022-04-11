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В Италии арестовали виллу российского гонщика Мазепина и его отца-олигарха

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  • 11.04.2022, 17:38
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В Италии арестовали виллу российского гонщика Мазепина и его отца-олигарха
Никита Мазепин

Бизнесмен является основным владельцем и председателем совета директоров «Уралхима».

Италия наложила арест на виллу, которая принадлежит бывшему российскому гонщику «Формулы-1» Никите Мазепину и его отцу Дмитрию. Мужчина является олигархом из окружения президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает Reuters.

Вилла Rocky Ram стоимостью около 105 млн евро была арестована на севере острова Сардиния.

Ранее олигарх Дмитрий Мазепин и его сын были включены в санкционный список ЕС. Сам бизнесмен является основным владельцем и председателем совета директоров Объединенной химической компании «Уралхим».

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