Канада ввела санкции против 33 российских предприятий оборонного сектора 1 11.04.2022, 17:55

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Канада заявила о непоколебимой поддержке Украины.

Власти Канады ввели санкции еще против 33 российских предприятий оборонного сектора, говорится в заявлении на сайте правительства страны.

В частности, под новые канадские санкции попали Московский физико-технический институт (МФТИ), ПАО «Звезда», судостроительный завод «Вымпел», НПП «Исток».

– Канада всегда будет поддерживать Украину. Сегодняшние меры — последний пример нашей непоколебимой поддержки Украины и ее народа. Мы будем продолжать поддерживать храбрых мужчин и женщин, борющихся за свою свободу, и мы требуем, чтобы виновные в злодеяниях понесли ответственность, — заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.

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