Канада ввела санкции против 33 российских предприятий оборонного сектора

Канада ввела санкции против 33 российских предприятий оборонного сектора1
- 11.04.2022, 17:55
- 1,666
Канада заявила о непоколебимой поддержке Украины.
Власти Канады ввели санкции еще против 33 российских предприятий оборонного сектора, говорится в заявлении на сайте правительства страны.
В частности, под новые канадские санкции попали Московский физико-технический институт (МФТИ), ПАО «Звезда», судостроительный завод «Вымпел», НПП «Исток».
– Канада всегда будет поддерживать Украину. Сегодняшние меры — последний пример нашей непоколебимой поддержки Украины и ее народа. Мы будем продолжать поддерживать храбрых мужчин и женщин, борющихся за свою свободу, и мы требуем, чтобы виновные в злодеяниях понесли ответственность, — заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.