Украинская ПВО уничтожила российский вертолет

Украинская ПВО уничтожила российский вертолет2
- 11.04.2022, 18:14
- 4,720
Это уже пятый трофейный вертолет на счету 68 отдельной егерской бригады.
Силы ПВО 68 отдельной егерской бригады уничтожили российский вертолет Ми-24. Воины отметили, что российская "вертушка" полетела вслед за российским кораблем.
Об этом говорится в Facebook бригады.
"Благодаря подразделениям ПВО 68 отдельной егерской бригады счет сбитой авиации врага увеличился еще на одну. Вертолет Ми-24 полетел вслед за российским кораблем. Молодцы, ребята, продолжайте в том же духе", - отметили в бригаде.
Уничтоженный вертолет стал 5-м в списке трофеев воинов. Также на счету бригады - один сбитый российский штурмовик Су-25.
Воины также показали один из вертолетов, уничтоженных накануне.