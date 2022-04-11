Украинские военные уничтожили полевой склад боеприпасов оккупантов в Луганской области

Украинские военные уничтожили полевой склад боеприпасов оккупантов в Луганской области1
- 11.04.2022, 18:30
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Видеофакт.
Вооруженные силы Украины нанесли российским оккупантам новые потери. В частности, пострадал склад боеприпасов россиян в Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 57 отдельную мотопехотную бригаду имени кошевого атамана Кости Гордиенка.
Сообщается, что артиллеристы ВСУ попали в склад боеприпасов оккупантов в Луганской области.
"В ночь с 10 на 11 апреля, на Луганском направлении, артиллерия 57 отдельной мотопехотной бригады уничтожила вражеский полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении.