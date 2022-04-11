Политзаключенного Анджея Почобута держали в «расстрельном коридоре» 1 11.04.2022, 18:39

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Анджей Почобут

Фото: Agencja Gazeta

Анджей Почобут находится за решеткой уже более года.

Политзаключенный журналист Анджей Почобут некоторое время провел в "расстрельном коридоре" минского СИЗО №1 на улице Володарского. Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita со слов человека, который провел какое-то время с журналистом в одной камере.

Речь идет о периоде с 14 апреля по 17 мая 2021 года. Почобут был в коридоре, где располагаются камеры приговоренных к смертной казни.

"Это так называемый коридор смерти, за стеной в соседней камере находился осужденный на расстрел", — рассказывает его сокамерник.

Вероятно, таким образом журналиста хотели заставить покинуть Беларусь. Анджей неоднократно отклонял предложение написать прошение о помиловании.

Жена Почобута Оксана говорит, что месяц не получала от него писем, но в последнее время переписка возобновилась.

"Анджей очень рад, что, кроме него, никто из активистов Союза поляков Беларуси больше не находится за решеткой, что он будет чувствовать себя спокойно в этой ситуации. Пишет, что не меняет своих взглядов и не будет просить о помиловании. Он также написал, что "несмотря на непогоду на улице, я остаюсь в боевом настроении", — говорит она.

Как сообщалось ранее, главу Союза поляков в Беларуси Анжелику Борис, которая также проходит по этому делу, в конце марта перевели под домашний арест.

Почобут считает, что "польское дело" передадут в суд до сентября. Его арест продлен до 25 мая.

Также Rzeczpospolita пишет, что белорусские власти проводят некую "экспертизу" деятельности Союза поляков и хотят обвинить эту организацию в "нарушении территориальной целостности Беларуси". Вероятно, речь идет о ст. 361 Уголовного кодекса Беларуси: в нем говорится о призывах к действиям "против внешней безопасности Беларуси, ее суверенитета, территориальной целостности, национальной безопасности и обороноспособности". За это грозит до 6 лет лишения свободы.

Анджей Почобут находится за решеткой уже более года.

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