Политзаключенного Анджея Почобута держали в «расстрельном коридоре»1
- 11.04.2022, 18:39
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Анджей Почобут находится за решеткой уже более года.
Политзаключенный журналист Анджей Почобут некоторое время провел в "расстрельном коридоре" минского СИЗО №1 на улице Володарского. Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita со слов человека, который провел какое-то время с журналистом в одной камере.
Речь идет о периоде с 14 апреля по 17 мая 2021 года. Почобут был в коридоре, где располагаются камеры приговоренных к смертной казни.
"Это так называемый коридор смерти, за стеной в соседней камере находился осужденный на расстрел", — рассказывает его сокамерник.
Вероятно, таким образом журналиста хотели заставить покинуть Беларусь. Анджей неоднократно отклонял предложение написать прошение о помиловании.
Жена Почобута Оксана говорит, что месяц не получала от него писем, но в последнее время переписка возобновилась.
"Анджей очень рад, что, кроме него, никто из активистов Союза поляков Беларуси больше не находится за решеткой, что он будет чувствовать себя спокойно в этой ситуации. Пишет, что не меняет своих взглядов и не будет просить о помиловании. Он также написал, что "несмотря на непогоду на улице, я остаюсь в боевом настроении", — говорит она.
Как сообщалось ранее, главу Союза поляков в Беларуси Анжелику Борис, которая также проходит по этому делу, в конце марта перевели под домашний арест.
Почобут считает, что "польское дело" передадут в суд до сентября. Его арест продлен до 25 мая.
Также Rzeczpospolita пишет, что белорусские власти проводят некую "экспертизу" деятельности Союза поляков и хотят обвинить эту организацию в "нарушении территориальной целостности Беларуси". Вероятно, речь идет о ст. 361 Уголовного кодекса Беларуси: в нем говорится о призывах к действиям "против внешней безопасности Беларуси, ее суверенитета, территориальной целостности, национальной безопасности и обороноспособности". За это грозит до 6 лет лишения свободы.
Анджей Почобут находится за решеткой уже более года.