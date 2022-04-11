ВСУ показали удачную «охоту» на технику оккупантов 2 11.04.2022, 18:45

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Среди уничтоженной техники оказались танк и БТР РФ, а также позиции российских захватчиков.

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили вражескую бронетехнику вместе с российскими оккупантами.

"Сезон "охоты" за российской техникой продолжается", - говорится в сообщении Оперативного командования Север в Facebook.

"Воины из числа войск ОК Север, которые держат оборону на востоке Украины, отправили сторонников Кобзона к нему на встречу", - отметили в ВСУ.

Добавим, что среди уничтоженной бойцами 30-й ОМБр техники оказались танк и БТР, а также позиции российских захватчиков.

"Кто пришел захватывать украинскую землю, будет уничтожен. Горите в аду, враги!", - подчеркнули в ОК Север.

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