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Глава МИД ФРГ: Украина может защитить свою независимость только с помощью оружия

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  • 11.04.2022, 18:50
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Глава МИД ФРГ: Украина может защитить свою независимость только с помощью оружия
Анналена Бербок
фото: EPA

ЕС готов усилить поддержку Украины поставками оружия.

ЕС готов усилить поддержку Украины, в частности, поставками оружия.

Об этом по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает корреспондент DW.

"Мы очень хорошо понимаем, что в эти моменты украинцы могут защитить свободу, независимость и безопасность только с помощью оружия. Поэтому мы вместе, как Европейский Союз, как друзья Украины, в будущем интенсифицируем эти поставки оружия", - отметила Бербок.

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