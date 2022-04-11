Глава МИД ФРГ: Украина может защитить свою независимость только с помощью оружия

Глава МИД ФРГ: Украина может защитить свою независимость только с помощью оружия1
- 11.04.2022, 18:50
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ЕС готов усилить поддержку Украины поставками оружия.
ЕС готов усилить поддержку Украины, в частности, поставками оружия.
Об этом по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает корреспондент DW.
"Мы очень хорошо понимаем, что в эти моменты украинцы могут защитить свободу, независимость и безопасность только с помощью оружия. Поэтому мы вместе, как Европейский Союз, как друзья Украины, в будущем интенсифицируем эти поставки оружия", - отметила Бербок.