В Беларуси снова повышают цены на бензин

В Беларуси снова повышают цены на бензин2
- 11.04.2022, 19:11
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С начала года цены на автомобильное топливо выросли на 12 копеек.
С 12 апреля в Беларуси меняются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщает Белнефтехим.
Уровень предельных максимальных розничных цен на автомобильное топливо на АЗС повысят на 2 копейки.
Цена автобензина АИ-92-К5-Евро составит 2,14 руб., АИ-95-К5-Евро — 2,24 руб., АИ-98-К5-Евро — 2,46 руб., ДТ — 2,24 руб.
Как ранее поясняла заместитель председателя «Белнефтехима» Светлана Гурина, повышение цен на топливо в этом году вызвано сильным ростом стоимости нефти. Однако концерн продолжит «плавно корректировать» цены.
С начала года цены на автомобильное топливо выросли на 12 копеек.