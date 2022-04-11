В Беларуси снова повышают цены на бензин 2 11.04.2022, 19:11

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С начала года цены на автомобильное топливо выросли на 12 копеек.

С 12 апреля в Беларуси меняются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщает Белнефтехим.

Уровень предельных максимальных розничных цен на автомобильное топливо на АЗС повысят на 2 копейки.

Цена автобензина АИ-92-К5-Евро составит 2,14 руб., АИ-95-К5-Евро — 2,24 руб., АИ-98-К5-Евро — 2,46 руб., ДТ — 2,24 руб.

Как ранее поясняла заместитель председателя «Белнефтехима» Светлана Гурина, повышение цен на топливо в этом году вызвано сильным ростом стоимости нефти. Однако концерн продолжит «плавно корректировать» цены.

С начала года цены на автомобильное топливо выросли на 12 копеек.

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