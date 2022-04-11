Представительство ЕС в Украине возобновило работу в Киеве

Представительство ЕС в Украине возобновило работу в Киеве1
- 11.04.2022, 19:22
Представительство было эвакуировано на следующий день после начала полномасштабного вторжения РФ.
Представительство Европейского Союза в Украине вернулось в Киев. Возобновило свою работу после перерыва, связанного с полномасштабным вторжением Российской Федерации против нашей страны.
Представительство обнародовало фотографию с флагом ЕС, который был установлен на ул. Владимирской, 101 в Киеве.
Отметим, что представительство было эвакуировано на следующий день после начала полномасштабного вторжения. Команда продолжала работать в Жешуве.
Уже 9 апреля Брюссель заявил о возвращении представительства в Киев.
🇺🇦ЄС повернувся до Києва! pic.twitter.com/tNQXDy5Pc7— EU in Ukraine (@EUDelegationUA) April 11, 2022