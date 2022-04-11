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Представительство ЕС в Украине возобновило работу в Киеве

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  • 11.04.2022, 19:22
Представительство ЕС в Украине возобновило работу в Киеве

Представительство было эвакуировано на следующий день после начала полномасштабного вторжения РФ.

Представительство Европейского Союза в Украине вернулось в Киев. Возобновило свою работу после перерыва, связанного с полномасштабным вторжением Российской Федерации против нашей страны.

Представительство обнародовало фотографию с флагом ЕС, который был установлен на ул. Владимирской, 101 в Киеве.

Отметим, что представительство было эвакуировано на следующий день после начала полномасштабного вторжения. Команда продолжала работать в Жешуве.

Уже 9 апреля Брюссель заявил о возвращении представительства в Киев.

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