Представительство ЕС в Украине возобновило работу в Киеве 1 11.04.2022, 19:22

Представительство было эвакуировано на следующий день после начала полномасштабного вторжения РФ.

Представительство Европейского Союза в Украине вернулось в Киев. Возобновило свою работу после перерыва, связанного с полномасштабным вторжением Российской Федерации против нашей страны.

Представительство обнародовало фотографию с флагом ЕС, который был установлен на ул. Владимирской, 101 в Киеве.

Отметим, что представительство было эвакуировано на следующий день после начала полномасштабного вторжения. Команда продолжала работать в Жешуве.

Уже 9 апреля Брюссель заявил о возвращении представительства в Киев.

🇺🇦ЄС повернувся до Києва! pic.twitter.com/tNQXDy5Pc7 — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) April 11, 2022

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