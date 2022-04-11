Ермак назвал условие победы Украины над Россией 1 11.04.2022, 19:26

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Андрей Ермак

Фото: РБК Украина

Война России против Украины длится 47 дней.

Украина способна отразить вооруженную агрессию со стороны Российской Федерации. Однако для этого необходимо больше вооружения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

По словам Ермака, в первую очередь Украина нуждается в тяжелом вооружении, в том же числе и артиллерии.

"Во-вторых, нам нужны танки, военные самолеты. Нам нужно все возможное вооружение, которое поможет закрыть украинское небо", - добавил руководитель Офиса президента Украины.

Как отметил Ермак, он продолжает диалог с США и отметил, что президент Штатов Джо Байден сделал для Украины больше, чем все остальные союзники.

"Но когда ты в войне - мы открыто об этом говорим - нам нужно больше. И даже этого недостаточно - мы всего нуждаемся как можно скорее. Если мы будем иметь это вовремя, то мы выиграем", - сказал Андрей Ермак.

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