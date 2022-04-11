Польша: Причиной Смоленской катастрофы стало вмешательство РФ 11.04.2022, 19:28

2,834

Отчет польской подкомиссии по повторному расследованию трагедии.

Подкомиссия по вопросам повторного расследования Смоленской авиакатастрофы 2010 года считает, что причиной катастрофы стал "акт незаконного вмешательства российской стороны". Об этом 11 апреля заявил глава подкомиссии Антоний Мацеревич, который презентовал окончательный отчет о причинах авиакатастрофы, сообщает сайт wРolityce.pl.

"Причиной авиакатастрофы стал акт незаконного вмешательства российской стороны в эксплуатацию самолета Ту-154М с делегацией президента Республики Польша. Главным и неоспоримым доказательством этого вмешательства стал взрыв в левом крыле за 100 метров до того, как самолет пролетел над березой на участке доктора Бодена над территорией без высоких деревьев и других препятствий", – сказал Мацеревич.

Он заявил, что подкомиссия "точно определила место, время и звук взрыва, разрушившего крыло и положившего начало катастрофе".

"Его продолжением стал еще один взрыв в центре крыла в нескольких метрах над землей, который уничтожил весь самолет и убил польскую делегацию", – сказал он.

Мацеревич заявил, что экипаж Ту-154М правильно выполнил все процедуры и мероприятия захода на посадку в аэропорт Смоленска. Он сказал, что материалы, свидетельствующие об ошибках экипажа, "в значительной степени были сфальсифицированы".

"У подкомиссии есть показания и показания свидетелей, находившихся в Смоленске 10 апреля 2010 года, в том числе преимущественно россиян. Многие из них слышали взрыв еще до того, как самолет упал на землю", – сказал он, заявив, что с того дня подкомиссия получила более 200 показаний свидетелей.

Также, по словам Мацеревича, лабораторные испытания показали наличие на обломках самолета таких взрывчатых веществ, как пентрит, тротил, гексоген и нитроглицерин.

Мацеревич подчеркнул, что самой большой проблемой, с которой столкнулась подкомиссия, была "фальсификация доказательств". Кроме того, по его словам, российская сторона заблокировала доступ польских следователей к ряду документов.

Мацеревич сказал, что отчет подкомиссии может стать основой "действий на международной арене", в частности – для обращения в Европейский суд по правам человека.

Он также заявил, что подкомиссия поддержала решение об анулировании отчета от 29 июля 2011 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».