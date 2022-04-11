Экс-советника Путина Суркова арестовали? 18 11.04.2022, 19:51

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Владислав Сурков

Об этом сообщил бывший депутат Госдумы РФ.

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что в России арестовали Владислава Суркова – бывшего советника Владимира Путина. Пономарев отметил, что он сейчас находится под домашним арестом.

"Владислав Сурков находится под домашним арестом. Сейчас проводятся следственные мероприятия по делу о хищениях на Донбассе с 2014 года", — цитирует Пономарев свои источники.

Он добавил, что хотя Путин и уволил Суркова в 2020 году, экс-советник российского президента все еще остается тем человеком, который понимает реальную ситуацию в так называемых "Л/ДНР". Также у него там остались связи.

"Сурков всегда был довольно близок с Кадырову и очевидно, что многое академик не сам придумывает, а следует заветам Владислава Юрьевича", — пишет также Пономарев об еще одной вероятной причине задержания.

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