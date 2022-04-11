Председатель Рады БНР Ивонка Сурвилла отмечает День рождения 4 11.04.2022, 20:10

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Ивонка Сурвилла

Ей исполнилось 86 лет.

11 апреля исполняется 86 лет белорусской общественно-политической деятельнице и председателю Рады БНР в изгнании Ивонке Сурвилле, передает «Белсат».

Ивонка Сурвилла (девичья фамилия – Шиманец) родилась в 1936 году в Столбцах. В 1944 году уехала из Беларуси вместе с родителями. Отец Ивонки, Владимир Шиманец, был министром финансов в правительстве БНР времен Николая Абрамчика.

Она жила во Франции, Дании, Испании, а сейчас живет в Канаде.

Обучалась в Высшей художественной школе в Париже. В 1959 году окончила лингвистический факультет Сорбонского университета. Кроме родного языка, владеет еще восемью: французским, испанским, английским, немецким, датским, латинским, норвежским и польским.

В 1959-65 годах работала в белорусской редакции испанского национального радио, преподавала французский язык во Французском институте в Мадриде.

С 1969 по 1996 годы работала на различных должностях в Бюро переводов при федеральном правительстве Канады.

В 1974 году Ивонка Сурвилла была избрана председателем Белорусского института науки и искусства, в 1984 – в состав правления канадского этнокультурного совета.

В 1989 году вместе с другими представителями белорусской диаспоры Сурвилла основала канадский фонд помощи жертвам Чернобыля в Беларуси и была его руководителем до момента избрания в 1997 году председателем Рады БНР.

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