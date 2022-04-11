24 сотрудников посольства РФ высылают из Хорватии 1 11.04.2022, 20:20

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Послу РФ вручили ноту.

Министерство иностранных дел Хорватии попросило покинуть страну 24 сотрудников посольства РФ, 18 из которых – дипломаты, из-за жестокой агрессии России против Украины, сообщается на сайте хорватского МИД.

Российскому послу вручили ноту, в которой в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях Россию информируют о решении Хорватии сократить количество дипломатического и административного персонала посольства РФ в Загребе до уровня посольства Хорватии в Москве.

Хорватия в очередной раз призвала Россию немедленно прекратить все военные действия и вывести свои войска по всей территории Украины, а также обеспечить пути эвакуации и гуманитарные коридоры.

Хорватский МИД подчеркнул, что виновные в военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности.

С начала полномасштабной войны России против Украины из европейских стран выслали более 100 российских дипломатов. На такой шаг пошли, в частности, Бельгия, Чехия, Нидерланды, Дания, Польша, Франция, Словакия, Германия, Италия, Швеция, Румыния, Словения и Греция.

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