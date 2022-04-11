CNN: Россия объявила дефолт по внешнему долгу

CNN: Россия объявила дефолт по внешнему долгу8
- 11.04.2022, 20:27
- 24,264
Полный валютный дефолт станет первым в России более чем за столетие.
Россия объявила дефолт по своему внешнему долгу, потому что предложила держателям облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.
Об этом пишет CNN со ссылкой на агентство кредитных рейтингов S&P
Россия пыталась заплатить в рублях за две номинированные в долларах облигации со сроком погашения 4 апреля, говорится в сообщении S&P, опубликованном в пятницу.
Агентство заявило, что это равносильно "выборочному дефолту", поскольку инвесторы вряд ли смогут конвертировать рубли в "доллары, эквивалентные первоначально причитающимся суммам".
Согласно S&P, выборочный дефолт объявляется, когда предприятие не выполнило обязательства по конкретному обязательству, но не по всему своему долгу.
У Москвы есть 30-дневный льготный период с 4 апреля для выплаты капитала и процентов, но S&P заявило, что не ожидает, что конвертирует их в доллары, учитывая западные санкции, которые подрывают ее "готовность и технические возможности соблюдать свои обязательства".
Отмечается, что полный валютный дефолт станет первым в России более чем за столетие, когда Ленин отказался от облигаций, выпущенных царским правительством.