Украинские десантники уничтожили пять танков оккупантов 4 11.04.2022, 20:51

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Один из них был командирский.

Десантники 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады за два дня уничтожили 5 вражеских танков, один из которых – командирский.

Об этом в Фейсбуке сообщает Командование Десантно-штурмовых войск.

В сообщении отмечается: "Воины 13-го отдельного десантно-штурмового батальона имени Героя Украины полковника Тараса Сенюка 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины в течение двух дней упорных боев на одном из важных направлений - уничтожили пять танков, один из них командирский.

Украинские десантники и дальше продолжают выполнять боевые задания по уничтожению российских оккупантов, превращая их технику в металлолом".

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