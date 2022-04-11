Украинские десантники уничтожили пять танков оккупантов

Украинские десантники уничтожили пять танков оккупантов4
- 11.04.2022, 20:51
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Один из них был командирский.
Десантники 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады за два дня уничтожили 5 вражеских танков, один из которых – командирский.
Об этом в Фейсбуке сообщает Командование Десантно-штурмовых войск.
В сообщении отмечается: "Воины 13-го отдельного десантно-штурмового батальона имени Героя Украины полковника Тараса Сенюка 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины в течение двух дней упорных боев на одном из важных направлений - уничтожили пять танков, один из них командирский.
Украинские десантники и дальше продолжают выполнять боевые задания по уничтожению российских оккупантов, превращая их технику в металлолом".