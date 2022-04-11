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Белорус выиграл на Кипре турнир по покеру и развернул флаг Украины

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  • 11.04.2022, 21:01
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Белорус выиграл на Кипре турнир по покеру и развернул флаг Украины

Никита Бодяковский выиграл 756 тысяч долларов.

Известный профессиональный белорусский покерист Никита Бодяковский стал победителем турнира 2022 Super High Roller Series Europe, который прошел в Кипре. Белорус выиграл 756 тысяч долларов. Свою победу Никита отметил с развернутым флагом Украины, выразив тем самым поддержку народу Украины в борьбе с российским агрессором, пишет tribuna.com .

В своем Инстаграме Никита Бодяковский обратился ко всем с призывом услышать Украину и не поддаваться влиянию пропаганды:

«Военная агрессия России является однозначным злом … никогда не поздно признать ошибки и изменить позицию. Нет войне!» — написал спортсмен.

Никита Бодяковский — самый успешный турнирный игрок в покер в истории Беларуси, всего он выиграл в эту игру более $ 28 млн.

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