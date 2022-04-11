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Дания закупит 2 млн таблеток йода на случай ядерной катастрофы

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  • 11.04.2022, 21:12
  • 2,206
Дания закупит 2 млн таблеток йода на случай ядерной катастрофы

Управление здравоохранения Дании повысит готовность страны к ядерной катастрофе.

Так, ведомство намерено закупить два миллиона таблеток йода для использования в случае "значительного радиоактивного утечки" вблизи Дании.

Об этом сообщает Ekstra Bladet.

"Мы постоянно проверяем нашу готовность и при необходимости модернизируем ее. Датское управление здравоохранения только что провело к переоценке системы готовности Дании к йоду и рекомендует увеличить запасы йода в датской земле", - заявил министр здравоохранения Магнус Хойнике, добавив, что в окрестностях страны нет реального риска.

По оценкам Датского управления здравоохранения, датский запас из двух миллионов таблеток йода мог бы покрыть группу риска в случае ядерной аварии в окрестностях Дании.

В группу риска входят дети и подростки до 18 лет включительно, медицинский персонал и персонал скорой помощи до 40 лет включительно, а также беременные и кормящие женщины.

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