Bloomberg заблокировал белорусов 11.04.2022, 21:51

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Клиенты из Беларуси потеряют доступ ко всем продуктам компании.

С 11 апреля граждане России и Беларуси больше не смогут пользоваться продуктами агентства Bloomberg. Ресурс прекращает все виды деятельности в этих странах, в связи с развязанной Россией войной против Украины и помощи агрессору со стороны режима Лукашенко, сообщают российские СМИ.

«Агентство заявило, что его русские и белорусские клиенты потеряют доступ ко всем продуктам компании, включая терминал и электронные торговые платформы. При этом будет открытым доступ к сайту Bloomberg.com.

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