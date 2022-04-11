Франция раскрыла тайную операцию РФ и объявила о высылке шестерых дипломатов 2 11.04.2022, 22:06

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В апреле Франция выслала около 40 российских дипломатов.

11 апреля МИД Франции объявил, что из страны высылаются шесть российских дипломатов, которые пытались провести тайную операцию на территории Франции.

"После очень длительного расследования Главное управление внутренней безопасности в воскресенье, 10 апреля, раскрыло тайную операцию, проведенную российскими спецслужбами на нашей территории. Шестеро российских агентов, действовавших под дипломатическим прикрытием и деятельность которых противоречила нашим национальным интересам, объявлены персонами нон грата", – сказано в сообщении.

МИД уведомил о решении выслать "второе лицо" посольства РФ из-за "отсутствия российского посла".

4 апреля стало известно о высылке из Франции 35 российских дипломатов. В МИД Франции объяснили свое решение тем, что деятельность россиян с дипломатическим статусом противоречит интересам французской безопасности, а сама "акция является частью европейского движения".

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