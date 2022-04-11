Украинские защитники сдержали наступление РФ на Донбассе 3 11.04.2022, 22:10

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Ликвидировано более 90 оккупантов.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российской армии в восточных областях. Во вторник, 11 апреля, на этом направлении было ликвидировано более 90 оккупантов, вражеский танк, вертолет и другую технику.

Об этом в Facebook сообщила Оперативно-тактическая группировка "Восток".

С начала суток русские войска совершили одну атаку. В то же время она не имела успеха.

Артиллерия ВСУ наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. В ходе боев украинские воины уничтожили:

личного состава – 92;

танков - 1;

БТР / БМП - 3;

артиллерийских систем - 3;

АТ - 24;

вертолетов – 1;

БПЛА - 3.

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