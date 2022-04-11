Украинские защитники сдержали наступление РФ на Донбассе

Украинские защитники сдержали наступление РФ на Донбассе3
- 11.04.2022, 22:10
- 6,070
Ликвидировано более 90 оккупантов.
Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российской армии в восточных областях. Во вторник, 11 апреля, на этом направлении было ликвидировано более 90 оккупантов, вражеский танк, вертолет и другую технику.
Об этом в Facebook сообщила Оперативно-тактическая группировка "Восток".
С начала суток русские войска совершили одну атаку. В то же время она не имела успеха.
Артиллерия ВСУ наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. В ходе боев украинские воины уничтожили:
личного состава – 92;
танков - 1;
БТР / БМП - 3;
артиллерийских систем - 3;
АТ - 24;
вертолетов – 1;
БПЛА - 3.