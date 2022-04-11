ВСУ уничтожили танковую колонну РФ 11.04.2022, 22:23

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Уничтожение вражеской бронетехники происходило в течение двух дней ожесточенных боев.

Бойцы Десантно-штурмовых войск Украины уничтожили пять танков врага на поле боя.

В бою отличились воины 13-го отдельного десантно-штурмового батальона имени Героя Украины полковника Тараса Сенюка 95 отдельной десантно-штурмовой бригады, говорится в сообщении Командования ДШВ.

Отмечается, что уничтожение вражеской бронетехники происходило в течение двух дней ожесточенных боев на одном из важных направлений. Трофеями житомирских десантников стали пять танков противника, один из них командирский.

"Украинские десантники продолжают выполнять боевые задачи по уничтожению российских оккупантов, превращая их технику на металлолом. Только совместными усилиями мы защитим Украину и ее граждан и одержим Победу! Слава ДШВ! Слава Украине", - говорится в сообщении.

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